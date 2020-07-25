«Он был наставником для всех спортивных журналистов»: глава ФСБР о погибшем экс-борце Иваницком

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью прославленного борца СССР, который затем стал известным спортивным журналистом, Александра Иваницкого.

«Светлая память. Подтвердились самые страшные предположения. Трагическое известие. Ушел из жизни один из самых выдающихся и ярких атлетов не только в своей специализации, олимпийский чемпион мира, многократный чемпион. Все помнят их выдающиеся противостояния с Александром Медведевым, их дружбу. Он уже позвонил из Минска и выразил искренние соболезнования», - поделился со «Звездой» Мамиашвили.

Коллега Александра Иваницкого заявил, что одним словом невозможно уместить то, что сделали такие люди, как погибший мастер спорта СССР, для отечественного спорта.

«Дети войны - они всю свою жизнь пронесли глубочайшую ответственность к своему труду, делу, которым они занимались. И всю жизнь они чувствовали себя в неоплаченном долгу и представляли великую страну, народ-победитель даже в тех моментах, когда где-то им приходилось реализовывать себя, где-то даже переступить через себя. Дети войны, они в хорошем смысле понимали свое превосходство и понимали задачи, которые ставила перед ними страна. Они сделали блестящую карьеру своего дела и вне спортивного ковра. Александр Владимирович был наставником для всех спортивных журналистов, возглавлял спортивную редакцию на ТВ. Пускай светлая память будет Александру Владимировичу. Близким и родным его выражаю соболезнования», - рассказал Михаил Мамиашвили.

Президент ФСБР отметил высочайший интеллект, которым обладал Александр Иваницкий, и умение доходчиво объяснять людям все, что они хотят сказать. Все это притягивало к прославленному спортсмену людей разных поколений многие годы.

Александру Иваницкому было 82 года. Он являлся прославленным советским борцом вольного стиля и самбистом. За свою карьеру Иваницкий завоевал множество почетных титулов, включая звание олимпийского чемпиона Токио 1964 года. Впоследствии он стал заслуженным мастером спорта СССР.