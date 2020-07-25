«Величие человека приходит после его смерти»: певец Маршал вспоминает о Высоцком

В день памяти поэта, актера и барда Владимира Высоцкого тысячи людей по всей стране вспоминают его песни, стихи, приезжают на кладбище, чтобы вспомнить «голос прошедшей эпохи». Спустя время, а с момента смерти Высоцкого прошло40 лет, изменилось одновременно и все и ничего. Все так же его песни и стихи звучат из колонок проигрывателей и остаются такими же любимыми. Но певец и заслуженный артист РФ Александр Маршал рассказал, в чем уникальность его песен, а также, что изменилось спустя 40 лет.

«Тогда конечно не было этой мысли - ну, кто это Высоцкий? Ну, да, актер. Ну, да, поэт. Тогда это так думалось. А потом, прошло время, и, правду говорят, я понял, что величие человека приходит после его смерти», - сказал он.

По его словам, песни Высоцкого прежде всего заставляют задуматься.

«Во-вторых, нет ни одной песни, которая была бы просто так, ни о чем. Это история про каждого из нас, буквально», - считает Маршал.

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года. Он прожил 42 года.