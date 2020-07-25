В СКР возбудили уголовные дела после размещения фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после размещения на сайте, посвященном акции «Бессмертный полк» фотографий нацистских преступников.

«Житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовные дела в отношении названных лиц возбуждены по ч.1 статьи 354.1 Уголовного кодекса России («Реабилитация нацизма»).

Ранее Петренко подробно рассказала о процессе расследования сотрудниками СК РФ преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны. По ее словам, работа в данном направлении никогда не прекращалась и включала в себя в том числе и международные взаимодействия.