Спасатели «Лиза Алерт» рассказали о поиске пропавшего советского чемпиона Александра Иваницкого

В пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт» подтвердили, что тело бывшего олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР по борьбе Александра Иваницкого обнаружено и опознано. Как рассказали «Звезде», это произошло сегодня около 11 часов утра.

«Да, его нашли в 11 утра водолазы нашей группы добровольцев с одной стороны и поискового отряда "Лизы Алерт" с другой. Группа нашла пропавшего Иваницкого, и провела опознание», - подтвердили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, известный спортивный журналист ушел в лес за грибами 22 июля в окрестностях Рузы и не вернулся. Спасатели сразу же предположили, что Иваницкий мог утонуть в реке Вейна, так как его личные вещи были обнаружены сложенными у берега.

© ДПСО "Лиза Алерт"

Александру Иваницкому было 82 года. Он являлся прославленным советским борцом вольного стиля и самбистом. За свою карьеру Иваницкий завоевал множество почетных титулов, включая звание олимпийского чемпиона Токио 1964 года. Впоследствии он стал заслуженным мастером спорта СССР.