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«Я люблю, и значит - я живу»: 40 лет назад не стало Владимира Высоцкого

Алексей Самолетов
Ирина Егорова
13:18 25.07.2020
Легендарный поэт и артист умер в 1980 году. Но время, пройдя неумолимый круг, добавило смыслов в те слова, которые он произносил, сделав его, символом ушедшей эпохи.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня в России - день памяти Владимира Высоцкого. Легендарного поэта и артиста не стало ровно 40 лет назад. С цветами и фотографиями, с самого утра его поклонники со всей страны собрались на Ваганьковском кладбище. Читали его песни и стихи, которые остаются актуальными и по сей день.

«Мне кажется, что он настоящий. И темы его творчества, история жизни. Это все по-настоящему. Это не придуманный или созданный с помощью масс-медиа образ. Молодые люди восхищаются, не верят, что это было 50 лет назад. Будто вчера», - сказал сын Никита Высоцкий.

В день похорон Высоцкого желающих проститься с ним было настолько много, что очередь стояла от Кремля через Солянку и Устьинский мост по всей Верхней Радищевской до самого театра на Таганке.

«Объяснить это невозможно. Все балконы забиты людьми, на крышах, на трубах, море людей. Столько народу – скопище», - вспоминает близкий друг Высоцкого Вадим Туманов.

Он прожил всего 42 года, но снискал поистине всенародную любовь. Тогда ушел не только музыкант, но и талантливый актер, не сыгравший всех своих ролей. В истории отечественной культуры не было другого такого человека, который был бы настолько популярен при жизни и, чья посмертная слава длилась бы так долго.

«Настолько у него есть стихи такие сильные, даже страшно становилось их слушать. Многогранный человек, талантливый, действительно богом поцелованный», - сказала народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

В своем последнем стихотворении Марине Влади он написал: «Мне меньше полувека - сорок с лишним, я жив двенадцать лет, тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним».

Все пришедшие сегодня на Ваганьковское кладбище увидели несколько измененный памятник великому барду. В канун 35-летия со дня установки памятника Владимиру Высоцкому создатель решил переустановить голову Высоцкому. По его словам, данная идея была задумана еще в 1980-х, однако на тот момент не представлялось возможным провести работы. Как отметил сын Высоцкого Никита Высоцкий, реставрация сделана достойно. 

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