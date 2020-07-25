«Взывать к творчеству»: сын Высоцкого оценил место своего отца в истории

Сын Владимира Высоцкого Никита в эксклюзивной беседе со «Звездой» оценил место своего отца в истории и то, как его образ и по сей день вдохновляет людей. По мнению Никиты Высоцкого, настоящее искусство, к которому относился его отец при жизни, находится вне времени, потому что всегда касается вечных тем.

«Я вижу развитие. Мне самому 56 лет и я всегда живу с этой фамилией и вижу, как он продолжает жить и после своей смерти. Я думаю, он будет востребован, я думаю, что он будет многих людей взывать к творчеству», - сказал Никита.

Именно в этом он видит силу творчества отца - в побуждении к действию. По мнению Высоцкого, чем больше пройдет времени, тем яснее будет становиться значимость в этом фигуры его отца.

«Есть шутка, что классиком становятся в день столетия. Я думаю, что он - классик и нашей литературы, и нашей поэзии. Надеюсь до 100 лет дотянуть и увидеть это своими глазами, хотя во многом это уже состоялось», - заявил Никита.

Ранее он оценил инициативу скульптора Александра Рукавишникова, который переустановил голову памятнику Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище. Сын поэта оценил это положительно, заявив, что все сделано достойно и правильно.