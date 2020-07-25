Тепло и освежающие дожди: в Европейскую Россию вернется лето

Последние десять дней или даже две недели в атмосфере Европейской России наблюдался северный или северо-западный воздушный поток, который приводил к «арктическим вторжениям», однако в ближайшие дни намечаются погодные изменения. Об этом рассказал «Звезде» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В начале следующей недели в атмосфере над европейской частью России произойдут существенные изменения в циркуляции воздушных масс, и на смену северным потокам придет, так называемый, южный - юго-западный ведущий поток», - указал он.

Эксперт объяснил, что изменение потоков означает, что на европейскую территорию страны будет поступать воздух из южной Европы и, возможно, из южного Средиземноморья.

«Вероятность повышения температуры весьма и весьма высока», - - заметил специалист.

На следующей неделе ожидается потепление до климатической нормы, соответствующей концу июля. Для Москвы температура установится в районе среднесуточных 18,5 градусов, то есть приблизительно +24-27 днем и не ниже +15-17 градусов.

Синенков добавил, что, согласно прогнозу, в столичном районе все еще возможны дожди, но не холодные, а, можно сказать, дающие «освежающий эффект».