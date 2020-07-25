Правительство одобрило выплаты на пособия безработным

Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Как сообщается на сайте кабинета министров, деньги на эти цели поступят из правительственного резервного фонда Роструду. Далее ведомство их распределит в бюджеты регионов и города Байконур.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным безработными», - говорится в сообщении кабмина.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, всего на выплаты оставшимся без трудоустройства людям и пока не нашедшим новые места работы выделят около 20 миллиардов рублей.

«Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства», - сказал глава правительства

Ранее глава правительства отметил, что коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число официально зарегистрированных безработных в РФ выросло в три с половиной раза и составило около трех миллионов человек.