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Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск

Ирина Егорова
12:08 25.07.2020
Однако для работодателя  выгоднее отправлять сотрудника в отпуск в период низкого сезона по потреблению товаров и услуг, например, в августе или феврале.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Для работодателя выгоднее всего отправлять сотрудников в отпуск в феврале и в августе. Эти периоды являются низкими по потреблению товаров и услуг, так как наступает сезон затишья, заявил «Звезде» генеральный директор юридической  компании Алексей Петропольский. Также он рассказал, как россиянам отдыхать больше положенных им по закону 28 дней в году.

«Для сотрудника выгоднее всего брать отпуск тогда когда идут праздники, чтобы отдохнуть фактически больше, чем он должен по закону. Если вы эти 28 дней распределите на майские праздники и вам подпишет ваш руководитель, то по факту вы возьмете две недели, а гулять будете три четыре», - объяснил он.

Зимой, по его словам, работнику выгоднее брать отпуск в январские праздники, потому что после длинных государственных праздников можно еще отдыхать «больше срока».

«Для работодателя ситуация обратно пропорциональна. Для него выгодно, чтобы сотрудник работал тогда, когда высокий сезон, чтобы он не отдыхал больше подряд, чем имеет право и, чтобы он отгуливал весь отпуск за год и ему не приходилось платить за неогтгуленные дни», - добавил эксперт.

Напомним, что ежегодный оплачиваемый отпуск для всех россиян составляет 28 календарных дней. Право на продолжительный отдых в 56 дней имеют работники образовательных учреждений, а директора и воспитатели детских садов проводят в отпуске 42 дня. У мужа, жена которого находится в отпуске по беременности и родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое удобное время. 

Также у  сотрудников старше 40 лет появится дополнительный выходной день в году. Оплачиваемый нерабочий день будет выделяться для прохождения диспансеризации. 

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