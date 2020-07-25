В честь Дня ВМФ: крупному янтарному самородку в Калининграде дали имя

Найденному в карьере Калининградского янтарного комбината (входит в структуру госкорпорации «Ростех») самородку дали имя. Его назвали в честь Дня Военно-морского флота, который в России отметят в воскресенье, 26 июля.

«Самородок получил название "Флотский". Таким способом работники предприятия решили поздравить военнослужащих всех флотов страны с предстоящим праздником», - рассказали в пресс-службе.

Минерал весит почти 1 265 граммов. За год на карьере находится от 5 до 18 таких крупных экземпляров. Уточняется, что рабочие обнаружили находку под конец смены вечером 23 июля, передает ТАСС.

В последнее воскресенье июля, 26 числа, парады ко Дню ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в них будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов. По словам главы государства Владимира Путина, «этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего флота, но и возможности наших корабелов, ждет вся страна». Сам российский лидер планирует посетить парад в Санкт-Петербурге.