Пламя и толпы людей: появились видео последствий удара Израиля по югу Сирии
По данным оборонного ведомства, пострадали двое военнослужащих сирийской армии.
© Видео: Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B), Twitter © Фото: Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B), Twitter
Военные вертолеты Израиля нанесли ракетный удар по объектам армии Сирии на юге страны. Кадры инцидента попали в Сеть.
На них видно, как в пригороде сирийского города полыхает яркое пламя. Толпы людей собрались посмотреть на пожар, вызванный ракетным ударом.
В Минобороны САР подтвердили удар со стороны Израиля. По данным оборонного ведомства, пострадали двое военнослужащих сирийской армии.