Писатель Владислав Крапивин госпитализирован с пневмонией

Российский писатель Владислав Крапивин госпитализирован в Екатеринбурге с пневмонией. В данный момент его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

«Госпитализирован около 10 дней назад. У него пневмония», - приводит РИА Новости слова невестки писателя Ларисы Крапивиной.

На данный момент неизвестно, вызвано ли заболевание коронавирусной инфекцией. Крапивин сдал тест, но информации о его результатах также еще нет. Предварительно, пневмония развилась у писателя из-за практически неподвижного образа жизни - он ни с кем не контактировал и долгое время лежал во время коронавирусных ограничений.

Советский и российский детско-юношеский писатель, поэт, драматург, сценарист, педагог Владислав Крапивин родился в 1938 году. В настоящее время у него около 200 изданий на различных языках. Его книги многократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США.