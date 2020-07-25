Полиция задержала девять участников массовой драки в Москве

После двух крупных драк в Москве столичные оперативники задержали девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара (Новомосковский административный округ) и Западном административном округе. Следствие возбудило уголовные дела по статье о хулиганстве.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство"», - говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ.

В одной из драк в ТиНАО пострадал мужчина, также было повреждено остекление магазина. В ЗАО Москвы неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки. В результате чего один из посетителей был травмирован осколками стекла.

Полиция продолжает проводить следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.