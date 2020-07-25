В МИД РФ объяснили, почему было восстановлено авиасообщение с Танзанией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему было принято решение помимо Турции и Великобритании возобновить авиасообщение с Танзанией.

По словам Захаровой, данная страна пользуется большой популярностью у российских туристов, в период пандемии оттуда было вывезено много граждан нашей страны.

«То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное. Туристов было очень много», - сказала Захарова в интервью на YouTube-канале «Виттель. Реальность».

С 1 августа возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар).