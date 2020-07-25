Ученые обнаружили неизвестные разрушители эндокринной системы в бытовой химии

Ученые из университета в Нью-Йорке опубликовали новую работу, в которой расширен список соединений входящих в группы перфторалкильных и полифторалкильных веществ - PFAS и полибромированных дифениловых эфиров - PBDE. В издании The Lancet специалисты сообщили, что выявили новые химические соединения, в добавление к найденным ими ранее, которые могут отрицательно повлиять на эндокринную систему человека.

Авторы отмечают, что пока большинство исследований по названным химикатам находятся на начальной стадии. А эксперименты в основном проводились на животных, но в работе присутствуют и результаты некоторых исследований на людях.

«Все больше фактов подтверждают срочные меры по снижению воздействия химических соединений, разрушающих эндокринную систему. Мы выявили сложные взаимосвязи воздействия синтетических веществ из EDC с болезнями и инвалидностью на протяжении всей жизни. Поэтому необходима систематическая оценка этих взаимосвязей», - говорится в докладе ученых.

Специалисты указывают, что многие производители нарушают порог безопасности, не соблюдая указанную дозировку химикатов, входящих в состав косметики, тканей, предметов домашнего обихода, моющих средствах и электроники. В связи с этим люди могут страдать ожирением, диабетом, снижением репродуктивной функции, раком молочной железы или непереносимостью глюкозы.