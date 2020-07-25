Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Бывший борец Александр Иваницкий, поиски которого велись в 22 июня, обнаружен мертвым в Подмосковье. Сообщалось, что спортивный журналист ушел в лес за грибами и не вернулся. Как предположили спасатели, Иваницкий мог утонуть в реке Вейна, так как его личные вещи были обнаружены сложенными у берега.

Тело борца обнаружили волонтеры и спасатели поискового отряда «Лиза Алерт».

«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», - сообщил представитель отряда РИА Новости.

Александру Иваницкому было 82 года. Он являлся прославленным советским борцом вольного стиля и самбистом. Завоевал титулы чемпиона и призера чемпионатов СССР по вольной борьбе, призера чемпионата СССР по самбо, был многократный чемпионом мира по вольной борьбе.

В 1964 году он стал олимпийским чемпионом Токио, завоевав золотую медаль в категории свыше 97 кг. Впоследствии получил звание заслуженного мастера спорта СССР.