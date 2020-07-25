Актер Валерий Гаркалин опроверг информацию о госпитализации

Народный артист России Валерий Гаркалин опроверг информацию о своей госпитализации.

«Это бред. Каждый раз эта история. Нечего делать что ли. Все хорошо», - заявил он в комментарии «Звезде».

Ранее СМИ сообщили, что 66-летний Валерий Гаркалин доставлен в одну из московских клиник с ушибом головы и резаными ранами лица. Как сообщалось, артист неудачно упал.

Гаркалин известен благодаря своим работам в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», а также в телесериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня».