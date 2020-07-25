За сутки в РФ зафиксирован 5 871 случай заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 5 871 новых случаев коронавируса в 85 регионах, передает оперштаб. Из них 25% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее число выявленных случаев в нашей стране с начала распространения эпидемии достигло 806 720 человек.

Также от заражения инфекцией за сутки умерли 146 человек, 8 366 пациентов выздоровели.

В Минздраве РФ ранее заявили, что возвращение к привычной обычной жизни ожидается не ранее февраля, когда в ведомстве будет полная уверенность в формировании популяционного иммунитета. Также в февраля прогнозируется снятие всех ограничений, введенных ранее из-за ситуации с COVID-19.