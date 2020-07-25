Жизнь и отдых после COVID-19: какие правила надо будет соблюдать россиянам за рубежом

В связи с изменением окружающей обстановки появляется возможность выезда за границу, но необходимо соблюдать определенные правила безопасности заявила «Звезде» врач-терапевт высшей категории Елена Карякина.

«К сожалению, пандемия еще не закончена. По возможности необходимо минимизировать контакты в самолете, лететь в маске, периодически ее менять», - порекомендовала эксперт.

На отдыхе нужно соблюдать все правила, которые были озвучены ранее: носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию.

«Это будет лучше прежде всего для вас, не говоря уже о тех людях, которых вы можете заразить», - добавила она.

По словам врача, не всегда удается соблюдать социальную дистанцию, но она уверена, что в этом году людей за границей будет меньше, поэтому найти такую возможность будет просто. Тем более, что некоторые заведения также обеспокоенны соблюдением всех правил и требований.

«В ресторанах и кафе где-то стоят стеклянные перегородки, столы расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга», - уточнила специалист.

Также Карякина посоветовала мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Напомним, что накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного сообщения с 1 августа. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Замглавы правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что границы пока открыты с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией. По ее словам, с 1 августа возобновятся рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.