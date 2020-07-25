В МИД РФ ответили на заявления США об испытаниях оружия в космосе

В Министерстве иностранных дел России ответили на заявления США и Великобритании о космических испытаниях вооружений. В частности, в МИД заявили, что тесты российского космического аппарата, проведенные Минобороны в июле, не создавали никакой угрозы и не нарушали международное право.

«Российский “спутник-инспектор” провел проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специальной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления», - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, в США заявили, что якобы располагают доказательствами испытаний Россией «противоспутникового оружия». Как заявляют американские военные, 15 июля был произведен запуск «объекта» от одного спутника в направлении другого. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, предназначенного для обследования других отечественных космических аппаратов.

Ранее в Кремле заявили, что Россия придерживается идеи полной демилитаризации космоса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.