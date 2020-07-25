Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО

Страховые компании не будут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства, проходя обязательную процедуру техосмотра, забудет предупредить об этом своего страховщика.

Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в связи с пандемией COVID-19 правительство РФ разрешило владельцам автомобилей временно оформлять страховку без диагностической карты. Эта мера действительна с 1 марта по 30 сентября этого года.

Как пишут «Известия», по окончании данного срока водителю потребуется пройти очередное ТО и предоставить в страховую компанию подтверждение о его прохождении. Это нужно сделать для того, чтобы избежать проблем из-за разночтений разных норм законодательства. При этом работники страховых компаний пока еще не знают сами, каким образом это нужно сделать.

В «Росгосстрахе» изданию заявили, что к водителям будут применять санкции после пандемии, если они не поставят в известность свою страховую о прохождении техосмотра. Однако каким способом об этом будут информировать автомобилистов, пока не уточняется.