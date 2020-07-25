Путин: решения следователей должны быть грамотными, ошибки нужно исправлять

В ходе поздравления сотрудникам и ветеранам органов следствия России президент страны Владимир Путин заявил, что решения следователей должны быть грамотными, ошибки, в случае их возникновения, нужно исправлять.

«Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена», - сказал Путин.

Президент напомнил, что главным критерием качества работы российских следователей являются не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие со стороны граждан.

«Лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности», - подчеркнул президент.

Владимир Путин поблагодарил следователей за службу, пожелав счастья и благополучия им и их близким.

День сотрудника органов следствия отмечается в России 25 июля. Это профессиональный праздник работников Следственного комитета РФ, следователей Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.