Минобороны Сирии подтвердило атаку Израиля на военные объекты

Минобороны Сирии подтвердило информацию об атаке со стороны армии Израиля на военные объекты страны.

В оборонном ведомстве САР сообщили, что военные вертолеты Израиля нанесли ракетные удары по трем позициям сирийской армии в районе Кунейтра, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Отмечается, что в ходе атаки различные ранения получили двое военнослужащих сирийской армии. О жертвах пока не сообщается.

Ранее Израиль сообщил, что вертолеты ЦАХАЛ атаковали военные объекты САР на юге страны.