Банк России снизил ключевую ставку до рекордного уровня

Банк России в пятницу, 24 июля, понизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня – 4,25%.

В ЦБ отметили, что в данный момент инфляционные ожидания граждан и бизнеса стабилизировались, но восстановление экономики не будет единовременным. Регулятор подчеркнул, что существует вероятность отклонения инфляции от 4% вниз в грядущем 2021 году, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2021 году должно произойти восстановление и рост экономики РФ на 3,5 - 4,5%, в 2022 году она может показать темпы роста на 2,5 – 3,5%.