Диетолог объяснила, как можно определить у себя ожирение

Человек может попробовать самостоятельно определить наличие или отсутствие у себя ожирения, используя для этого специальный метод. Об этом рассказала член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

Врач указала, что свидетельством заболевания может служить излишний объем живота, измеряемый на уровне пупка. У женщин он не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94 сантиметра.

Также говорить об ожирении может выступающая из обхвата двумя пальцами кожная складка, располагающаяся под лопаткой.

Более надежные результаты может показать биоимпедансометрия – использование прибора для измерения состава тела, в том числе, количества жира.

Специалист отметила, что лишние 3-5 килограммов не являются угрозой состоянию здоровья и могу быть проблемными лишь с эстетической стороны. Их сбросить возможно без медицинской помощи - за счет спорта и правильного питания.

Больший избыточный вес уже становится проблемой, требующей вмешательства врача, который поможет в выявлении причины набора килограммов и определении дальнейших действий. Денисенко подчеркнула, что сделать это самостоятельно может быть крайне сложно, так как требуется учет многочисленных показателей.

«Доктор же поможет выяснить, какие дефициты привели к набору веса», - цитируют ее «Известия».

Диетолог добавила, что частыми причинами лишнего веса выступает дефицит определенных витаминов, половых и иных гормонов, а также необходимых организму веществ, таких как йод.