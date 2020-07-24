Истребитель ВВС США, перехвативший иранский лайнер, попал на видео

Истребитель ВВС США, совершивший перехват иранского пассажирского лайнера авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией, удалось снять на видео с борта самолета.

На кадрах виднеется удаляющийся уже после инцидента американский F-15. Он совершает полет неподалеку от лайнера и постепенно снижает высоту, уходя вниз. В этот момент пассажиры Mahan Air уже смогли прекратить панику и успокоиться.

Напомним, истребитель своим приближением заставил лайнер совершить экстренную посадку, в результате которой пострадали несколько человек, включая членов экипажа. В Центральном командовании ВС США впоследствии заявили, что пассажирский самолет сопровождался с учетом международных норм на безопасном расстоянии.