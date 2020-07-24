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ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Валентина Пескова
09:30 24.07.2020
Закрытый согласно решению регулятора московский банк занимал 297-е место в банковской системе России.
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Центробанк РФ отозвал лицензию у АО «Народный банк», лишив организацию права совершать банковские операции. Указанный московский банк находился на 297-м месте в банковской системе России.

Согласно отчету регулятора, приоритетной деятельностью банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств.

«Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций», - говорится на сайте регулятора.

Кроме того, было установлено, что в 2020 году «Народный банк» проводил непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами, совершая переводы средств физических лиц «в значительных объемах».

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