Крики и суматоха: пассажиры перехваченного ВВС США самолета сняли на видео панику в салоне

В Сети опубликовали видео из салона иранского пассажирского самолета, едва не столкнувшегося с американским истребителем.

В ролике видно, что пассажиры лайнера запаниковали, осознав происходящее. Слышны женские крики, видна суматоха на борту. Кадры, снятые очевидцем, в целом напоминают сцену из триллера. Ролик опубликован в Twitter.

Напомним, истребитель F-15 ВВС США своим приближением заставил иранский лайнер авиакомпании Mahan Air совершить экстренную посадку, в результате которой пострадали несколько человек, включая членов экипажа. В Центральном командовании ВС США впоследствии заявили, что пассажирский самолет сопровождался с учетом международных норм на безопасном расстоянии.