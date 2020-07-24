В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, являющийся членом Общественной палаты России, направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, где внес предложение о взимании с прибыли от продаже алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения.

Согласно предложению Хамзаева, с которым ознакомился RT, сбор должен взиматься в размере 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов. В своем обращении член Общественной палаты отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают крупные доходы от реализации алкогольной и табачной продукции. А вот социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами гражданами РФ ложится на государство.

Согласно подсчетам «Трезвой России», экономические потери, возникающие из-за злоупотребления алкоголем и табаком, составляют до 5% ВВП. Как отметил Султан Хамзаев, в конечную стоимость алкогольной и табачной продукции не должны закладываться проценты от отчислений. Однако цена при использовании механизмов регулирования не должна вырасти для покупателей больше чем на 10%, считает член Общественной палаты.