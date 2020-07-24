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На Московском НПЗ заработал новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+»

Алексей Баранов
Константин Коковешников
11:20 24.07.2020
При проектировании и строительстве комплекса «Евро+» использовали передовые решения по организации первичных и вторичных процессов нефтепереработки.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Денис Гришкин, mos.ru, РИА Новости

На Московском нефтеперерабатывающем заводе ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+». Соответствующую команду дал Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции.

«Начинайте!» - сказал сегодня президент в подмосковном Ново-Огареве, и на московском заводе в Капотне пошло сырье на новый комплекс переработки нефти «Евро+».

В церемонии открытия комплекса приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр энергетики России Александр Новак и председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков.

© пресс-служба президента РФ

Одна из основных целей комплексной модернизации завода - достижение лучших стандартов эффективного производства и экологической безопасности. Масштабный инфраструктурный проект, высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+» заменит сразу пять установок предыдущего поколения, и позволит на 40 процентов увеличить выпуск дизельного топлива и на пятнадцать бензина.

«За счет использования российских технологий, оборудования создан по-настоящему современный и промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями. Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина. И это все, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка. А главное - стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона», - сказал Владимир Путин.

В строительстве комплекса участвовали ведущие отечественные машиностроительные предприятия. 715 единиц крупногабаритного оборудования для Московского НПЗ доставили из 15 регионов России с помощью водного, автомобильного и воздушного транспорта. Работа над «Евро+» не прекращалась даже в период пандемии, в условиях резкого падения цен на нефть.

«Московский нефтеперерабатывающий завод сегодня является флагманом. Это одно из старейших предприятий Российской Федерации по переработке нефти. Объем переработки составляет около 11 миллионов тонн. Выпускается около 30 видов высокоэкологичных классов нефтепродуктов, бензинов, дизельного топлива, авиакеросина», — подчеркнул министр энергетики России Александр Новак.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех присутствующих с окончанием реконструкции второго этапа завода, а также оценил улучшение экологической ситуации в районе в четыре раза.

© Денис Гришкин, mos.ru

Также он отметил, что завод играет огромную роль в поставке топлива на московский рынок. И оттого, как качественно готовится продукт, во многом зависит жизнедеятельность большого города.

«Для таких городов, как Москва, экологический вопрос - один из самых главных. Все жители убеждены: чем больше город, тем больше экологических проблем. Так оно и было до какого-то времени. Начиная с 2010 года мы каждый год видим улучшение экологической ситуации», - добавил Сергей Собянин.

Все процессы в комплексе «Евро+» автоматизированы, его работу контролируют 15 тысяч датчиков, технологии big data, искусственного интеллекта, нейросети, и так называемые цифровые двойники - математические модели, которые полностью воспроизводят работу технологических установок.

«В 2011 году мы приняли решение о начале такой масштабной модернизации завода стоимостью более 350 млрд рублей. На данный момент можно уверенно сказать, что Московский НПЗ уже на 80 процентов новый завод», - отметил Александр Дюков.

С пуском комплекса «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе завершается второй этап масштабной модернизации. Ключевой - третий - рассчитан на ближайшие пять лет. В его рамках здесь планируют построить комплекс так называемой глубокой переработки нефти, который позволит практически полностью избавиться от излишек и отказаться от выпуска мазута.

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