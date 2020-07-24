Cпелый, но ранний: стоит ли бояться арбузов, появившихся в продаже преждевременно

Арбузы и дыни, появившиеся на прилавках торговых точек в июле, традиционно вызывают подозрения у потенциальных покупателей, поскольку бахчевые согласно времени их созревания становятся пригодными для употребления в пищу только в августе. Агроном Елизавета Тихонова поспешила россиян успокоить, заверив, что покупать арбузы уже не только можно, но даже нужно.

«Люди считают, что ягоды специально "обкалывают" химией, чтобы побыстрее их вырастить и выставить на продажу. Любят говорить, что у нас "колят арбузы". Колоть нитратами арбуз невозможно, иначе он умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Появившиеся уже сейчас в торговых точках Москвы арбузы приехали из Дагестана и Ирана, пояснила агроном. Так, в Иране получают четыре урожая бахчевых в год. А в Узбекистане иногда бывает три урожая: первый появляется под пленкой, второй - в результате рассадных культур, а третий - суходольный. Различаются ягоды разных урожаев только сладостью.

Как отметила Елизавета Тихонова, чем больше воды используется при выращивании бахчевых культур, тем менее сладок плод. Самыми сладкими являются суходольные арбузы, которые поспевают к концу июля или началу августа. Но выращенные ранее также уже пригодны для пищи, только немного уступают в количестве сахара своим более поздним собратьям.