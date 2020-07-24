Опубликованы кадры перехвата Су-27 ВКС РФ американского самолета-разведчика над Черным морем

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры, на которых запечатлен американский самолет-разведчик, появившийся 23 июля над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно приближалось к государственной границе РФ, поэтому российские военные стали вести за ним наблюдение.

На кадрах видно, как экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту ВВС США, идентифицировав, как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон.

Через какое-то время самолет-разведчик США выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации в обратную сторону, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было.