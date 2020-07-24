Эколог объяснил, почему опасно сушить белье на балконе

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог Антон Ястребцев рассказал, что потенциальная причина проблем со здоровьем может скрываться в привычке сушить белье на балконе дома.

Специалист объяснил, что здания в городах часто выходят балконами на дороги или же располагаются недалеко от них. По этой причине слегка мокрое вывешенное постельное белье становится неким фильтром, накапливающим в ткани грязь, пыль и канцерогены.

Таким образом, осевшие на белье вредные частицы могут негативно влиять на функционирование организма, особенно – на легкие, работа которых может серьезно нарушиться.

Ученый рассказал, что те несколько часов в день, которые занимает сон, станут временем постоянного контакта с вредными веществами, который может оказать разное влияние.

«Все зависит от того, насколько организм человека крепкий, и как он с этим справится», - цитирует Ястребцева радио Sputnik.

Специалист порекомендовал смело вывешивать постельное белье сушиться лишь в районах чистых и поддерживающих экологию пространства.