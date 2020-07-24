В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников

Из-за праздника выпускников в Парке Горького в Москве ограничат движение с 16.00 24 июля по 7.00 25-го.

От центральной части Крымского моста до съезда с Крымского Вала в сторону Ленинского проспекта ограничат движение. Также движение будет перекрыто на участке со съезда с Крымского Вала на проезд в сторону Ленинского проспекта.

Кроме того, автобусы с номерами Б и Т10 не будут останавливаться на остановке «Парк Горького» при проезде в сторону метро «Октябрьская». Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем паблике.

Мероприятие будут обслуживать 190 специалистов, из них 100 – волонтеры. На территорию Парка смогут попасть только выпускники и их сопровождающие по специальным именным браслетам с QR-кодом.