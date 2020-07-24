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Бывший боевик рассказал, как проамериканские силы в Сирии устраивают провокации

Павел Ремнев
Кирилл Васин
05:39 24.07.2020
Хасана отправили на передовую, и сразу, - в группу, которая специализировалась по провокациям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бывший боевик Хасан Абдул Атра рассказал, как проамериканские вооруженные формирования набирают людей для провокаций против сирийской армии.

Хасан Абдул Атра  со своей женой Гадой Абдул-Карим Караман жили в оккупационной зоне Эт-Танф, в печально известном лагере Рукбан. Хасан брался за любую работу, но денег, которые приносил глава семьи, хватало лишь на еду и воду. Потом заболела жена, и стало понятно - из лагеря нужно бежать.

«Мы продали золотые украшения, которые хранили на черный день. И заплатили людям, которые могли переправить на территории Сирии. Я тоже хотел уйти. Но меня убедили, что сирийские власти либо уничтожат меня, либо посадят в тюрьму. Это были люди из группировки “Магавир Эс-Саура”, и их командир Мохаммед Аттала. Они предложили мне вступить в их ряды и я согласился, у меня не было других вариантов», - делится бывший боевик.

Хасан остался, поверил. Его отправили в тренировочный лагерь. Готовили на пулеметчика, обучили управляться с американским пулеметом, такие боевики ставят на пикапы. Потом Хасана отправили на передовую, и сразу, - в группу, которая специализировалась по провокациям.

«Мы должны были провести провокацию против сирийской армии, что бы дать американцам повод нанести по ней удар.  Шесть пикапов, в каждом по четыре человека. Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар. Нас заставили подойти к сирийскому опорному пункту на расстояние в 200 метров», - рассказывает Хасан Абдул Атра. 

Но сирийские солдаты не стали стрелять ни в этот раз, ни в два последующих, когда Хасан выезжал на такие задания. Только тогда он понял, что его роль в этих заданиях - быть пушечным мясом.  Тогда и решил бежать: смог связаться со спецслужбами Сирии и ему помогли. 

«Чтобы бойцы не могли бежать, командиры заливают в пикапы топливо всего на 10-15 километров. Сирийцы были в курсе, что я буду ехать в их сторону и не стреляли. Было 4.30 утра. Я забрал оружие и поехал в сторону сирийских позиций. Предварительно привез хлеб бойцам, которые были там со мной. Пока они ели, я снял ударники с их оружия, чтобы они не расстреляли меня», - рассказывает бывший боевик.

Хасану повезло: соучастники сдались вместе с ним, и бывший боевик дал много ценной информации о группировке «Магавир Эс-Саура». Оказалось, что в ее рядах множество бывших членов «Исламского государства»*. Хасану дали квартиру в Тадморе.  

Он нашел работу в соляном карьере. Как только развернется масштабное восстановление города, Хасан хочет устроиться строителем, есть еще довоенный опыт. Он ничего не боится и охотно дает интервью.

Рассказывает, что когда был боевиком, считал, что на территории, подконтрольной правительству, его ждет только смерть или тюрьма. Оказалось, это совсем не так. И теперь личная миссия Хасана – доказать, что мирная жизнь после Рукбана возможна.

* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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