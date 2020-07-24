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В МЧС рассказали, как избежать удара молнии при грозе

Анна Берестовая
05:27 24.07.2020
Если гроз застала вас в автомобиле, то покидать его не стоит, однако некоторые меры безопасности предпринять нужно.
В МЧС рассказали, как избежать удара молнии при грозе
© Фото: pixabay.com

Опасной для человека молния является в том случае, если после нее следует громовой раскат. Об этом рассказали сотрудники МЧС, дав несколько советов по поводу наиболее безопасного поведения во время грозы, которое может уберечь жизнь.

Согласно рекомендациям, находясь в сельской местности в момент непогоды, стоит закрыть двери, окна и другие отверстия, соединяющие дом с окружающей средой, такие как дымоход. Также следует выключить все эклектические приборы и не беседовать по проводному телефону, так как через него может пройти заряд электричества при попадании молнии в провода.

Кроме этого, стоит остерегаться подходить близко к окнам.

Пытаясь спастись от грозы в лесу, важно избегать высоких деревьев и прятаться в низинах с не слишком выдающейся вверх растительностью.

Оказавшись во время грозы посреди поля, следует сесть на корточки, по возможности сделав это в естественном углублении.

При нахождении в момент грозы в автомобиле не требуется из него выходить, однако стоит закрыть окна и опустить антенну радио.

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