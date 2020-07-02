«Земля задрожала»: обрушение многоэтажного дома в Нью-Йорке попало на видео

В самом населенном боро Нью-Йорка, Бруклине, рухнул трехэтажный дом. В результате произошедшего, как сообщили в полиции, пострадал один человек. Мужчина госпитализирован.

По данным Fox News, в этом здании находился фитнес-центр, который был закрыт из-за пандемии коронавируса. Местные жители утверждают, что дом находился на реставрации.

«Я услышала грохот. Затем закричали люди, пошел дым. Мне казалось, что земля задрожала», - поделилась впечатлениями от увиденного жительница Бруклина Гарденс Винченца Риццуто.

Точные причины произошедшего в настоящее время выясняют сотрудники полиции. Кроме того, они разбирают завалы в поисках потенциальных жертв.