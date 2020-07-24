Медведь-сладкоежка долгие часы провел на дереве, добывая мед

Забравшись на дерево, гималайский медведь последовательно и упорно работает над разорением пчелиного улья в поисках желанной добычи. Такие редкие кадры удалось снять в национальном парке «Земля леопарда».

Этого не разглядеть видео, но сам зверь точно знает, что ищет. Главное «сокровище» для его вида – дикий мед, и именно он скрыт в выбранном месте.

На удачно сделанных кадрах можно видеть, как взрослый белогрудый медведь (его второе название) легко забирается на дерево и тщательно ищет что-то в не слишком крупном дупле внутри ствола.

При этом хищник без всяких усилий сохраняет баланс и чувствует себя свободно на дереве. Не мешает медведю и сильный ветер, порывы которого качают даже хорошо закрепленную лесную камеру, которая за ним наблюдает. Об этом рассказывают на официальном сайте «Земли леопарда».

Объяснение, как сообщают сотрудники парка, простое. Белогрудые медведи без особого труда способны таким образом удерживаться на деревьях, на которых они проводят много времени. А ради сладости они готовы быть на нужном дереве в любую погоду днем и ночью.