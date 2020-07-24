Нападавшего на полицейских с ножом дебошира задержали: видео
На кадрах виден процесс задержания и немалый размер ножа, которым был вооружен мужчина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В городе Балашихе Московской области удалось задержать мужчину, набрасывавшегося на сотрудников полиции с ножом.
Дополнительных подробностей произошедшего пока сообщено не было.
Ранее поступала информация об инциденте с нападением на полицейских в Подмосковье. Мужчина, демонстрирующий признаки неадекватного поведения, многократно отказывался сдаться в ответ на предложения правоохранительных органов.