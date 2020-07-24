Принц Гарри и Меган Маркл подали иск о вторжении в частную жизнь в США

Принц Гарри и его жена Меган Маркл подали иск о вторжении в частную жизнь, после того как папарацци, по мнению пары, снимали их маленького сына Арчи при помощи дронов.

Пара подала иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Их адвокат заявил, что принц Гарри и Меган Маркл всеми силами пытаются защитить право сына на неприкосновенность частной жизни в их доме, передает Sky News.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл пытаются вернуться в королевскую семью, но за деньгами. Финансовые проблемы вынудили их просить помощи у отца Гарри — принца Чарльза.