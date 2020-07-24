Впервые получено изображение подобной Солнцу звезды

Специалисты из Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии (ESO) получили изображение подобной Солнцу звезды. Отмечается, что это первое изображение такой звезды в компании планет.

Изображение получено при помощи высокоточного телескопа VLT, который расположен в пустыне Атакама на территории Чили. Звезда TYC 8998-760-1, которую запечатлели в компании нескольких планет, находится в созвездии Musca в 300 световых годах от Земли.

Отмечается, что возраст находки составляет 17 миллионов лет, что очень немного по космическим меркам. Вокруг звезды вращаются два газовых гиганта, которых также удалось запечатлеть, передает журнал Astrophysical Journal Letters.