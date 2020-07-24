Пентагон: истребитель держался от иранского лайнера на безопасном расстоянии

Истребитель F-15 ВВС США, перехвативший иранский гражданский лайнер над Сирией, сопровождал его с учетом международных стандартов и держался на безопасном расстоянии. Об этом рассказал официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», - приводит слова Урбана ТАСС.

Отмечается, что Урбан говорил лишь об одном истребителе, тогда как ранее сообщалось, что в перехвате участвовали два самолета.

Представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что Тегеран примет необходимые меры после перехвата США гражданского самолета авиакомпании страны Mahan Air.