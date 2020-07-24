Танец молний: в небе над Читой разбушевалась мощная гроза

Вечером в четверг, 23 июля, небо над Читой окрасилось невероятными контрастами темных густых облаков и ярких белых вспышек молний.

© Ольга Баранова (Михайленко), Вконтакте

Разыгравшаяся непогода превратила городской пейзаж в сцену для масштабного грозового представления. Жители города поделились фотографиями в сети, на которых хорошо видна открывающаяся «страшно красивая» картина.

© Ольга Баранова (Михайленко), Вконтакте

Гроза сопровождалась мощнейшим ливнем. Во время буйства стихии одна молния попала в столб линии электропередач в читинском поселке Черновские.