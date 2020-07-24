Индиец нашел огромный алмаз в шахте

Индиец Анандилал Кхушваха нашел в шахте в деревне Саркоха огромный алмаз.

Мужчина работал в частной шахте вместе с девятью товарищами, когда обнаружил алмаз в 10,69 карата. Специалисты оценили стоимость находки почти в 5 миллионов рупий, что эквивалентно примерно 4,7 миллиона рублей.

Алмаз продадут на аукционе, а вырученные деньги получит Кхушваха, которому придется заплатить налог. Мужчина заявил, что разделит богатство с девятью коллегами по шахте, пишет The Sun.