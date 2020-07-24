В Мурманской области пообещали кэшбек для туристов

Туристы, посетившие Мурманскую область, могут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости путевки.

Тем, кто приехал в регион с 15 августа по 20 декабря при стоимости тура от 25 до 49 тысяч рублей, компенсируют 5 тысяч. Затратившие на путевку от 50 до 74 тысяч рублей могут рассчитывать на 10 тысяч, а от 75 тысяч рублей и выше – на 15. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правительство региона.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал приказ о выделении денежной компенсации туристам, которые будут отдыхать в этом году в некоторых регионах нашей страны. Ростуризм составил список из 44 регионов и 11 направлений, куда можно отправиться в этом году в туристическую поездку.