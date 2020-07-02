Россия за окном: поезд Владивосток - Москва сделали ежедневным

«Российские железные дороги» (РЖД) приняли решение сделать ежедневным поезд «Россия», курсирующий по маршруту Владивосток – Москва и обратно. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорый пассажирский №1/2 является одним из самых известных в мире поездов дальнего следования. Состав пересекает практически всю страну, двигаясь по Транссибирской магистрали.

Отныне, вместо трех раз в неделю, поезд будет ходит ежедневно, отметили в РЖД. Кроме того, по маршруту следования состава добавится более 70 новых остановок для большей транспортной доступности, добавили в компании.

Для пассажиров из Владивостока изменения вступают в силу уже с сегодняшнего дня, для путешественников из Москвы – с девятого июля.

Поезд укомплектован новейшими вагонами со всем необходимым для пассажиров оборудованием. Включая систему очистки и обеззараживания воздуха.