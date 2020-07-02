В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обследовалось на иммунитет к COVID-19

Обследование на популяционный иммунитет к коронавирусу прошли более 8 тысяч россиян. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтеров в Хабаровском крае», - сказано в сообщении.

Исследование проходит в 22 пилотных регионах России. В нем принимают участие дети и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что данные о состоянии популяционного иммунитета нужны для того, чтобы выявить особенности эпидемического процесса в стране и спрогнозировать развитие ситуации.