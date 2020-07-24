Врачи рассказали, как проблемы с сердцем определить по цвету ног

Фиолетовый или синеватый оттенок кожи на ногах может свидетельствовать о серьезных кардиологических проблемах и предшествовать сердечному приступу.

Такую закономерность заметили врачи, связав нарушение работы кровеносной системы и внешние признаки, которые можно увидеть на ногах. Об этом пишет «МедикФорум».

Специалисты посоветовали людям, имеющим проблемы с функционированием сердечно-сосудистой системы, каждый вечер тщательно осматривать ноги. Обратить внимание следует не только на оттенок кожи, но и на сетчатый рисунок капилляров.

Кроме того, появление вмятин на коже и периферического отека может указывать на накопление жидкости в мягких тканях.

Для снижения рисков инфаркта медики рекомендуют придерживаться сбалансированного питания и поддерживать достаточную физическую активность.