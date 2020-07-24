Премьеру фильма «Мулан» отложили на неопределенный срок

Премьеру голливудского фильма «Мулан» отложили на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавируса.

Также было решено перенести на год выход новых фильмов во вселенной «Звездных войн». Кроме того, перенесли и вторую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на Disney.

Предполагается, что на планах Disney по выпуску фильмов могло отразиться решение одной из крупнейших сетей кинотеатров США AMC пока не открывать свои кинотеатры из-за пандемии.