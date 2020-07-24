Участок Сокольнической линии метро Москвы закрылся до 28 июля

В столице временно был закрыт участок красной, Сокольнической, линии метрополитена от станции «Филатов Луг» до «Коммунарки». Станции не будут работать до 28 июля.

Соответствующая информация опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В указанный период до станции «Коммунарка» можно будет добраться на специально запущенных автобусах. Компенсационный транспорт будет курсировать по пути маршрута метро, останавливаясь у закрытых станций. Помимо этого, можно перемещаться наземным транспортом, подобрав подходящий регулярный маршрут.

После возобновления работы станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут функционировать в особом режиме, а именно - до 23 часов основную часть времени. В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты. Такая система, введенная для того, чтобы предоставить возможность закончить устройство бесстыкового пути на участке линии, будет действовать до 19 августа.